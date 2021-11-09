Улан-Удэ, 9 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано сразу восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, шестеро скончавшихся были в возрасте старше 65 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2039.

По состоянию на 9 ноября, в ковидных стационарах Бурятии лечатся 1157 пациентов, у 921 из которых также развилась внебольничная пневмония. В реанимации находятся 112 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1443 койки: занято — 1157, свободно — 286 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,2%», — добавили в оперштабе.