Томск, 9 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Томске 9 ноября открылся новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, он находится в поликлиническом отделении №3 медико-санитарной части №2 на улице Репина, 12.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Прививку в этом пункте вакцинации можно сделать с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 по местному времени по предварительной записи.

Как отметила начальник отдела медицинской профилактики областного департамента здравоохранения Римма Волошина, дополнительный прививочный пункт в указанном районе решили открыть «в связи с увеличением количества желающих пройти вакцинацию, а также по просьбам жителей микрорайона Спичфабрики».

Добавим, в Томске на сегодняшний день работают восемь мобильных пунктов вакцинации. Также привиться можно в поликлиниках по месту прикрепления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 8 ноября выявлено 49 975 носителей коронавируса.