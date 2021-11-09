Ульяновск, 9 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование в отношении жителя Сенгилея, которому инкриминируют покушение на убийство троих человек. Все они — соседи, сообщает следственное управление СКР по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Фигурантом уголовного дела стал 46-летний мужчина. По версии правоохранителей, вечером 4 сентября 2021 года возле одного из домов в городе Сенгилей он напал с топором на троих соседей: 26-летнюю девушку и двух мужчин в возрасте 49 и 36 лет. Следствие считает, что злоумышленник пытался нанести удары по голове, шее и груди, но соседи оказали активное сопротивление.

В управлении установили, что на момент происшествия подозреваемый был пьян.

«В ходе допросов установлено, что конфликт произошёл из-за того, что соседи на своём участке отмечали день рождения и громко включали музыку», — говорится в сообщении.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц»). Материалы готовятся для передачи в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт из-за громкой музыки произошёл ранее в Чердаклинском районе Ульяновской области: по данным следствия, за замечание в адрес компании молодых парней местного жителя избили. Он был госпитализирован.

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