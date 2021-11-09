Самара, 9 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Вопрос возможности использования данных геолокации по средствам сотовой связи для контроля за соблюдением режима изоляции лицами с подтверждённым коронавирусом намерены проработать в Самарской области. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В самоизоляции

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Светлана Архипова подчеркнула, что в регионе нужно обеспечить изоляцию контактных лиц и лиц с подтверждённым диагнозом или подозрением на коронавирус, а также усилить контроль за соблюдением самоизоляции заболевшими и контактными пациентами.

«По поручению штаба будет проработан вопрос о возможности использования данных геолокации по средствам сотовой связи для контроля соблюдения данными гражданами режима изоляции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в регионе продолжат контролировать выполнение введенных ограничений, в том числе посещение мест массового пребывания по системе QR-кодов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сообщили о снижении числа пациентов в ковид-госпиталях.