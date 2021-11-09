Тюмень, 9 ноября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Во всех регионах Уральского федерального округа пройдут дополнительные проверки по фактам фальсификации QR-кодов. Об этом 9 ноября заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

Gubernator.admtyumen.ru Владимир Якушев

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Полпред поручил главным федеральным инспекторам совместно с правоохранительными органами оперативно выявлять источники сообщений о продаже QR-кодов и пресекать их реализацию.

«Мы будем жёстко пресекать любые попытки продажи QR-кодов во всех регионах УрФО. Предупреждаю: виновников ждёт максимально серьёзное наказание», — отметил Владимир Якушев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства РФТатьяна Голикова заявила о важности проверокна местах подлинности QR-кодов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.