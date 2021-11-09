Саратов, 9 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 640 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 642 жителя. Об этом 9 ноября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 112 пациентов, с признаками ОРВИ — 528 человек. На стационарном лечении находятся 4468 пациентов, на амбулаторном — 5849 человек.

По состоянию на 9 ноября в регионе зарегистрировали с начала пандемии 107 062 случая заражения. Выздоровели всего 93 148 человек, из них за сутки — 486 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 319 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 205 человек, до 20 лет — 51 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 8 ноября для работников, имеющих непосредственный контакт с потребителями, а также посетителей требуется иметь QR-код о вакцинации от COVID-19, либо о перенесенном заболевании коронавирусом в течение шести месяцев, или справки о медотводе от вакцинации.

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