Челябинск, 9 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Челябинской области 8 ноября обнаружили ещё 570 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 115 674 случая заражения. Вылечились 92 115 пациентов.

Больных COVID-19 на 9 ноября насчитывается 17 733 человека. Скончались от ковида ещё 30 граждан.