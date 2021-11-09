Горно-Алтайск, 9 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшую неделю почти 100 человек не смогли попасть в государственные учреждения культуры. Об этом написала в своём телеграм-канале зампред регионального правительства Динара Култуева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По её словам, это произошло после введения пропускной системы по QR-кодам. Между тем, c 15 ноября QR-коды вводятся в Горно-Алтайске и Майминском районе, а с 29 ноября — на территории всей республики.

«QR-код нужно будет предъявить при входе в учреждения культуры (музеи, театры, кинотеатры, библиотеки), спорта (фитнес-центры, спортзалы, бассейны), предприятия общепита (кафе, бары, рестораны, пабы и т.д.), при заселении в гостиницы, турбазы и иные средства размещения», — добавила зампред.