Кемерово, 9 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 9 ноября, медицинскую помощь получают 2488 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 14 352 человека», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Кузбассе выявлено 66 496 случаев заражения коронавирусом, 62 511 человек выздоровели, 1497 пациентов скончались.