Ижевск, 9 ноября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 9 ноября прививку от коронавируса сделали 563 653 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Dzhmao.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 357 982 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 6219 жителей республики. 2518 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 103 063 человека, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 683 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября в республике провели 2 041 194 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3467 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6444 исследования.

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