Ижевск, 9 ноября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 17 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 19 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались семь женщин в возрасте от 54 до 92 лет и десять мужчин в возрасте от 48 до 84 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2968 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября в регионе выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 385 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 67 653 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8958 жителей.

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