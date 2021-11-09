Ижевск, 9 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 9 ноября выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 385 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 67 653 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 28 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 125 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 401 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 55 727 человек. Скончались 2968 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 17 летальных случаев. Накануне скончались 19 жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8958 жителей. Из числа получающих лечение 7671 житель республики находится в удовлетворительном состоянии, 1352 человека — в состоянии средней степени тяжести, 495 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 8 ноября прививку от коронавируса сделали 557 434 человека. Второй компонент препарата получили 355 464 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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