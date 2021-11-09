Самара, 9 ноября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Более 16% инфекционных коек свободны в больницах Самарской области. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Oblzdrav.volgograd.ru Больница

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Сообщается, что в регионе фиксируется снижение количества пациентов на госпитальном и амбулаторном этапах. В настоящее время в ковид-госпиталях региона развернуто свыше 8400 коек, лечение там получают 7080 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. При этом 16,4% инфекционных коек остаются свободными.

Отмечается, что в регионе уменьшается ежесуточный расход кислорода. В регионе за неделю на 25% уменьшилось число людей, заболевших ОРВИ и на 23% уменьшилось количество жителей, которые заболели внебольничной пневмонией.

Сообщается, что в регионе растет число носителей коронавируса во всех возрастных группах кроме 15−17 лет. В этой категории жителей фиксируется уменьшение заболеваемости на 2,5%. При этом наибольшие показатели регистрируются в возрастных группах до года, а также от 50 до 64 лет и старше 65 лет.

Глава Самарской области обратил внимание на ситуацию, когда фиксируется рост заболеваемости малышей.

«Необходимо минздраву вместе с Роспотребнадзором тщательно проанализировать ситуацию, с чем это связано. Нужно по каждому случаю заболевания разобраться, найти причины. Понять, какая ситуация в семье была, привиты или не привиты родители, как и где заболели дети. К следующему штабу прошу вопрос подробно доложить», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян напомнил, что прививки от COVID-19 разрешены беременным женщинам с 22 недели беременности.

Азаров заявил, что медики должны постоянно сопровождать, контролировать и помогать беременным женщинам.

«Надо подумать над мерами дополнительной защиты. Есть информация, что и работодатели не всегда вникают в вопрос необходимости перевода беременных женщин на удаленный режим работы», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Члены оперативного штаба отметили уменьшение заболеваемости среди учащихся учреждений среднего профессионального образования, студентов, а также работающего населения.

«По анализу заболеваемости в разрезе профессиональных групп видно, как сработал период нерабочих дней: значительно меньше заболевших фиксируется среди сотрудников сферы услуг, госслужащих, сотрудников офисов, общепита. Однако, несмотря на спад, показатели в таких профессиональных группах, как сектор ЖКХ, торговля, образование, здравоохранение, промышленные предприятия, вызвали настороженность участников штаба», — говорится в сообщении пресс-служба.

Глава Самарской области поручил чиновникам проработать вопрос о дополнительных мерах уменьшения заболеваемости по отдельным отраслям.