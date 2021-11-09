Москва, 9 ноября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Поправки в проект федерального бюджета на 2022−2024 годы, предполагающие индексацию пенсий работающим пенсионерам, внес глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Внёс свои поправки, направленные на выделение дополнительного финансирования важнейших направлений социальной сферы — в частности, индексация пенсий работающим пенсионерам, индексация пенсий сверх реального уровня инфляции», — сообщил Нилов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил условия для приостановки выплат пенсионерам. В частности, средства могут временно прекратить выплачивать, если пенсионер в течение полугода не получал положенные ему деньги.

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Причиной приостановки выплаты пенсионных начислений могут стать и несоответствия справок, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»), отметив, что в первую очередь это касается справок об обучении из иностранных образовательных организаций.