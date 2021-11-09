Абакан, 9 ноября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Ещё десять человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в правительстве региона.

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Как уточнили в оперштабе, жертвами коронавирусной инфекции стали семь женщин (60 лет, 64 года, 69 лет, 75 лет, 82 года, 84 года, 89 лет) и трое мужчин (59 лет, 66 лет, 74 года). С 1 января 2021 года в Хакасии скончались 1042 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе COVID-19 подтвердили у 219 человек, с начала года — у 28 284.