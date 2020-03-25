Москва, 9 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Участниками национального проекта «Производительность труда» могут стать более 5 тысяч компаний в Москве. С каждым участником нацпроекта эксперты будут работать полгода, сообщается на сайте мэра столицы.

Пресс-центр РЦК 26 пензенских предприятий участвуют в нацпроекте «Производительность труда»

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, вопрос участия в данном нацпроекте может быть рассмотрен для компаний, работающих в сферах торговли, транспорта, строительства, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

В этих организациях работают в общей сложности более 1,1 млн человек — почти 14% всех занятых в столичной экономике. Совокупная выручка всех этих компаний в I полугодии 2021 года составила 18,8 трлн рублей — на 37% выше показателя аналогичного периода 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в России нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» стартовал в 2018 году.

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