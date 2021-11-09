Москва, 9 ноября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Москве задержан боец смешанных единоборств, чемпион мира по шутбоксингу Салман Джамалдаев. При досмотре в аэропорту Внуково у него обнаружили наркотики, пишет РЕН ТВ. Джамалдаева доставили в отдел полиции, против него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

40.мвд.рф Пакет с наркотиком

Салман Джамалдаев является бойцом клуба «Ахмат». Он бывший чемпион WFCA и ACB в полулегком весе. В 22 боях он одержал 20 побед.

До инцидента с Джамалдаевым был задержан на улице Академика Павлова московский школьник с наркотиками. Он сообщил, что знаком со спортсменом, и тот неоднократно просил помочь с наркотиками его сестре.

«В августе Салман приехал в Москву и просил у меня забрать и привезти им (мефедрон). Я на квартиру на Текстильщиках привозил и в отель», — цитирует подростка РЕН ТВ.

Информации о задержании спортсмена из Чечни во Внуково от правоохранительных органов пока нет.