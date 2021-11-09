Абакан, 9 ноября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено 219 случаев заражения коронавирусом, в том числе 84 — в Абакане. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала 2021 года в регионе выявлено 28 284 носителя коронавируса. На сегодняшний день амбулаторно лечатся 6529 пациентов с COVID-19, в стационарах — 1634. К аппаратам ИВЛ подключены 16 человек.

Добавим, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии до 8 ноября включительно в Хакасии выявлено 45 617 носителей коронавируса, выздоровели 35 672 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в регионе COVID-19 был подтверждён у 222 человек.