Горно-Алтайск, 9 ноября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Лидером по приросту остаётся Горно-Алтайск, где выявлено 15 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей десяти районов. Таким образом, всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 23 437 случаев инфицирования.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 18, за весь период — 21 059. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 931, за весь период — 312 463», — добавили в оперштабе.