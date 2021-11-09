Уфа, 9 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Свыше 80% работников системообразующих предприятий Башкирии прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Министерство здравоохранения Пензенской области Вакцинация

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

«В периметре наблюдения находятся 448 системообразующих предприятий региона, где вакцинировали уже более 80 процентов работников», — приводит пресс-служба слова первого вице-премьера — министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова.

Отмечается, что лидерами по отраслям являются АПК и промышленность. А в числе отстающих — организации строительного сектора, дорожного хозяйства и транспорта. Руководство некоторых организаций, где зафиксированы низкие темпы вакцинации, сообщили о сложностях, с которыми они столкнулись во время прививочной компании. Члены оперативного штаба дали им соответствующие рекомендации.

«Вакцинация — единственный способ достичь коллективного иммунитета», — заявил глава региона Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно постановлению Роспотребнадзора после 18 декабря работодатели могут получить право не допускать к работе сотрудников, которые не получили прививку от COVID-19 без сохранения зарплаты, если у них нет медицинских противопоказаний к прививки.