Улан-Удэ, 9 ноября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 64 920. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 205 новых носителей.

Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 171 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Излечились от COVID-19 за сутки 224 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 57 238 человек. По состоянию на 9 ноября, в списке контактных лиц числятся 12 394 жителей.