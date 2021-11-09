Иркутск, 9 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 9 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5742 человек, причём 29 из них добавили в сводку минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 126 930 человек (+552 за сутки). Госпитализированы 5052 (-126 за сутки).

Выздоровели 107 952 пациента (+134 за сутки). Ещё 501 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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