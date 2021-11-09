Челябинск, 9 ноября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Челябинской области хватает вакцин от COVID-19. Об этом заявили журналистам в региональном минздраве.

Вакцина «Спутник V»

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Как отмечает министр здравоохранения Юрий Семёнов, дефицита препаратов не наблюдается. В ведомстве добавили, что не хватать их может в конкретных учреждениях, но лишь из-за того, что их не успели привезти со склада.

Ранее в соцсетях местные жители пожаловались на дефицит вакцины от коронавируса.