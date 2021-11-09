Уфа, 9 ноября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Новые ограничения для невакцинированных жителей намерены ввести в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

NoMorePhotoHere Гипермаркет в Лондоне

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Сообщается, что с 10 ноября посещать гипермаркеты и другие торговые помещения, площадью свыше одной тысячи кв. метров можно будет лишь при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19, справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке с отрицательным результатом ПЦР-теста или справки о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе.

Отмечается, что это решение было принято на заседании республиканского оперативного штаба.

«С инициативой распространить ограничительные меры для невакцинированных жителей на гипермаркеты выступили главы городов республики. Они отметили, что через такие торговые помещения ежедневно проходят тысячи людей. При этом на них не распространяются требования о наличии у покупателей соответствующих документов, как в торговых центрах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что глава республики Радий Хабиров это предложение поддержал, поручив внести соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии перевозчиков попросили предоставить льготный проезд для медиков.