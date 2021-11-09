Киев, 9 ноября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Украине стабилизируется, заявил украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко 8 ноября в эфире телеканала ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, положительные тенденции наблюдаются «вторую неделю подряд». Глава ведовства предположил, что это может говорить приостановке «снежной лавины» коронавируса. Вместе с тем Ляшко отметил, что показатели смертности от осложнений после COVID-19 в стране останутся высокими в течение некоторого времени.

Кроме того, министр подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка на Украине остается «напряженной». Он также напомнил о необходимости вакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября Виктор Ляшко заявил, что минздрав Украины намерен включить медицинских работников в перечень профессий для обязательной вакцинации коронавирусной инфекции.