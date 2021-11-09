Москва, 9 ноября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Подготовку опытно-конструкторской работы для разработки микропроцессора «Эльбрус-32С» для высокопроизводительных серверов оценили в 7,1 млрд рублей. Такова начальная цена открытого конкурса, объявленного Минпромторгом России. Итоги по тендеру подведут 3 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Cap.ru, Владимир Иванов Глава Минпромторга Денис Мантуров

В федеральном бюджете на оплату услуги определено 7 142 212 968,58 рубля при авансе 80%. Работа разбита на несколько этапов, выполнить которые исполнитель должен до 30 ноября 2026 года.

В итоге должен быть разработан универсальный 32-х ядерный микропроцессор «для создания типоряда вычислительных систем в классе высокопроизводительных серверов и систем хранения данных (СХД) высшего уровня производительности и суперЭВМ».

Основанием для выполнения работы является госпрограмма «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Использовать разработку планируют в учреждениях РАН, аэрокосмической отрасли и атомной энергетике и других.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее значимую роль в реализации стратегии электронной отрасли РФ, рассчитанной до 2030 года, Минпромторг РФ отводил заводу микроэлектроники — АО «Ангстрем-Т». На сегодня предприятие — банкрот, идёт формирование конкурсной массы, а также растёт список кредиторов.