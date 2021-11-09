Чита, 9 ноября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. ЗАГС Забайкальского края ввел ограничение на присутствие гостей во время церемонии бракосочетания из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

ЗАГС

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«Сегодня мы вынуждены отказаться от присутствия приглашенных и сократить это число до двух — жениха и невесты», — заявили в департаменте ЗАГС Забайкалья.

Предполагается, что эта мера поможет снизить темпы распространения COVID-19. При этом ранее в регионе уже вводилось ограничение по числу гостей на церемониях бракосочетания. В частности, с ноября 2020 года число гостей было ограничено десятью.

По последним данным, в Забайкалье с начала пандемии выявили 80 184 случая заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 67 467 пациентов, еще 1686 с болезнью не справились и скончались.