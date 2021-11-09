Ульяновск, 9 ноября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области ужесточают требования к предприятиям в части уровня вакцинации и допуска сотрудников к очной работе. Соответствующие изменения в указе о повышенной готовности внёс губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Юлия Карнаева ИА REGNUM За работой

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В регионе меняют требования к уровню вакцинации работников предприятий и организации, с учётом которого рассчитывается доля переводимого на удалённую работу персонала. Он увеличивается с 60% до 80% взрослого населения, подлежащего вакцинации.

Власти поясняют, что если на предприятии прививку сделали менее 80% штатных сотрудников, то на дистанционный формат должны перевести не менее 40% невакцинированных работников. Если привито более 80% рабочих, то на «дистант» уходят не менее 10% из числа невакцинированных.

Уточняется, что в категорию вакцинированных работников входят не только сделавшие прививку, но и переболевшие ковидом, имеющие медицинские отводы для вакцинации или получившие не более трёх дней назад отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Данные изменения вступят в силу 30 ноября.

Напомним, что с 7 ноября на дистанционный режим работы предприятия и организации Ульяновской области обязаны перевести три категории сотрудников: беременных, не привитых от COVID-19 пожилых работников (старше 60 лет), а также имеющих хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 — 7 ноября в Ульяновскую область поступило 25 тыс. комплектов двух видов вакцин от COVID-19. Всего в регион передано более 523 тыс. доз, привились свыше 468,7 тыс. жителей, что составляет 48,9% населения.