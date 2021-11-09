Ульяновск, 9 ноября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается снижение количества вновь выявляемых случаев заражения коронавируса. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

По оперативной информации, за 8 ноября в регионе официально выявлено 538 носителей новой коронавирусной инфекции. Это на пять случаев меньше, чем было по итогам 7 ноября.

Напомним, что снижение началось 31 октября после рекордно выявленного за предыдущие сутки количества вновь заражённых коронавирусом — 605 человек.

Всего в Ульяновской области сделано 1 415 273 лабораторных исследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе официально выявлено 100 203 случая заражения коронавирусом, вылечились 88 499 пациентов, скончались 3146 больных ковидом.