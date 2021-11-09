Манагуа , , 05:30 — REGNUM Заявление о том, что страны Евросоюза и Европарламента управляются «фашистами» и «нацистами» президент Никарагуа Даниэль Ортега. Об этом 9 ноября сообщает агентство EFE.

Манагуа, Никарагуа, 2017 год Мария Плотникова © ИА REGNUM

Громкое заявление действующий президент Никарагуа сделал во время церемонии памяти Карлоса Фонсеки, никарагуанского революционера и теоретика революционного движения. Ортега считает, что фашизм стал истинной причиной ненависти стран Европы к социалистическим странам Америки. Особенно он отметил такое отношение стран ЕС к Кубе, Боливии и Венесуэле.

«То, что сейчас известно как Европейский Союз, где большинство парламентариев являются фашистами и нацистами, эти демократии, которые управляются фашистским большинством. И Европейский парламент — большинство из них являются фашистами. Столько ненависти к народам, которые борются за независимость», — пояснил глава Никарагуа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден подверг критике выборы в Никарагуа, заявив, что они не были ни свободными, ни демократическими.

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