Шанхай, Китай, 9 ноября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Всемирно известный итальянский художественный музей Галереи Уффици объединился с художественным музеем Bund One, чтобы провести серию лучших художественных выставок в Шанхае, начиная с апреля 2022 года, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

Джованни Боккаччо. Статуя у дворца Уффици

В общей сложности в Шанхае в ближайшие пять лет запланировано 10 выставок, о чем обе стороны объявили 6 ноября. Две из серийных выставок будут посвящены празднованию Года культуры и туризма между Китаем и Италией в 2022 году.

Ожидается, что это сотрудничество станет первым случаем, когда коллекции произведений искусства, хранящиеся в итальянской галерее, будут представлены в таком большом масштабе в Китае. В апреле 2022 года в Шанхае пройдут первые три выставки, посвященные шедеврам эпохи Возрождения и произведениям искусства, созданным в период с 16 по 21 век.

Расположенная в итальянской Флоренции Галерея Уффици хорошо известна во всем мире своими древними скульптурами и коллекциями картин, в то время как художественный музей Bund One является одной из новых достопримечательностей Шанхая.