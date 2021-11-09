Москва, 9 ноября, 2021, 03:16 — ИА Регнум. Сертификация «Северного потока — 2» в Германии может завершиться в январе 2022 года, но существует необходимость запустить проект как можно скорее, сообщил 8 ноября депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст на полях Потсдамских встреч в Москве.

DIE LINKE. Sachsen Клаус Эрнст

В беседе с РБК парламентарий согласился с премьер-министром Баварии и лидером Христианско-социального союза (ХСС) Маркусом Зёдером, который ранее заявил, что запуск газопровода позволит снизить цены на газ в Германии.

«Он прав. Если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу», — объяснил Эрнст.

По его словам, сейчас в немецких газовых хранилищах меньше газа, чем было в предыдущие годы. Поэтому в интересах ФРГ восполнить этот недостаток как можно скорее.

Ранее в компании «Газпром» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершилось, сейчас он готов к началу эксплуатации.