Панама, , 03:12 — REGNUM Прошедшие в Панаме президентские выборы не считают легитимными власти Никарагуа. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба МИД Панамы.

Флаг Панамы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Правительство Республики Панама выразило сожаление по поводу того, что выборы в Никарагуа «не обеспечили минимальных гарантий, необходимых для проведения свободного, основанного на широком участии всех заинтересованных сторон, справедливого и прозрачного электорального процесса».

Власти Панамы призвали правительство Никарагуа к выполнению обязательств перед международным сообществом, освободить всех политзаключённых и восстановить их гражданские права.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега побеждает на выборах главы государства. После подсчёта 97,74% голосов, он набрал 75,92%. Явка на выборах составила 65,23%.

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