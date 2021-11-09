Вашингтон, 9 ноября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены перемещением российских военных вблизи границ Украины и считают, что в Москве должны повысить прозрачность своих намерений. Об этом 8 ноября заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Politico.com Джон Кирби

«Мы продолжаем видеть вызывающие обеспокоенность перемещения российских военных в западных районах (России) и около Украины. Мы призываем их сделать свои намерения более прозрачными», — сказал он.

По словам Кирби, военное руководство США продолжает следить за ситуацией, однако не станет раскрывать разведданных о наблюдаемой активности.

Ранее западные СМИ сообщали о том, что Россия якобы концентрирует войска «на границе с Украиной». Например, по утверждению издания Politico выходило, что подобная активность наблюдается в Смоленской области, хотя она не граничит с Украиной. В Киеве, в свою очередь, сообщили об отсутствии такой военной угрозы.