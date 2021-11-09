Скопье, , 02:06 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 8 ноября провел встречу с главой Демократического союза за интеграцию Али Ахмети в здании парламента. Демократический союз входит в пока еще правящую коалицию с партией Заева СДСМ (Социал-демократический союз Македонии).

Зоран Заев Zoranzaev.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, встреча последовала после того, как оппозиция заявила о намерении сформировать новое парламентское большинство и провести в парламенте вотум недоверия правительству.

Голосование по вотуму недоверия правительству Северной Македонии пройдет в четверг, 11 ноября, в 11:00 по местному времени. Напомним, ранее Заев заявил об отставке, но не подтвердил своего намерения официально.

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