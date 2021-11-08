Берлин, 8 ноября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Препарат, способствующий лечению коронавируса, найден в Германии группой исследователей под руководством профессора Армина Брауна, сообщает 8 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на издание Hannoversche Allgemeine Zeitung.

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По заявлению профессора Института Фраунгофера, занимающегося исследованиями в области токсикологии и экспериментальной медицины, Армина Брауна, препарат нафамостат должен помочь заболевшим коронавирусом. В форме спрея для ингаляций этот препарат может быть особенно эффективен на ранних стадиях заболевания.

Медикамент, применявшийся ранее при воспалении поджелудочной железы, может примяться при осложнениях, вызванных коронавирусом, считает ученый. Первое применение нафамостата в рамках клинических исследований запланировано на 2022 год.

«Прививка важна для борьбе с пандемией», — заявил исследователь. Однако, пояснил он, вакцинация показана не всем по тем или иным причинам.