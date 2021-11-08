Скопье, 8 ноября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Поскольку премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев не подал прошения об отставке до 14:30 8 ноября, самая крупная оппозиционная партия Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) потребовала проведения голосования о доверии правительству в парламенте.

Gouvernement de la République de Macédoine Зоран Заев

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, депутат из рядов ВМРО-ДПМНЕ Александр Николовски заявил, что в поддержку инициативы выступил 61 депутат. Ее поддержали, помимо ВМРО, Альянс за албанцев, Движение Альтернатива, Движение Беса и Левица.

Напомним, 31 октября премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил о своей отставке после поражения его партии СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) на местных выборах.