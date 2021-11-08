Анкара, , 23:27 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает, что в скором будущем или он отправится с визитом в Сербию, или пригласит президента Сербии Александра Вучича к себе в Турцию. Об этом Эрдоган заявил 8 ноября.

Реджеп Эрдоган Minister-president Rutte

Предполагается, что темой переговоров будет ситуация в Боснии и Герцеговине.

Эрдоган подчеркнул, что во время его визита в Сараево в августе этого года член президиума БиГ от сербов Милорад Додик предложил турецкому лидеру посредничать в переговорах сторон в этой стране.

«Мы не хотели бы, чтобы БиГ превратилась в территорию разных влияний и конфликтов. Мы серьезно усилили наши дипломатические действия после возникновения напряженности, которая угрожает территориальной целостности этой страны. Как государство, которое ведет переговоры со всеми сторонами в БиГ, мы выдвинули инициативу для решения проблемы», — цитирует слова Эрдогана боснийский портал Kliks.

Напомним, что ранее Милорад Додик заявил о том, что 9 ноября он поедет в Турцию на переговоры с Эрдоганом по поводу ситуации в БиГ.