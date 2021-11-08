Лондон, 8 ноября 2021, 23:04 — REGNUM Британская пост-панк группа Shame вернулись с первым новым материалом с момента выхода их второго студийного альбома «Drunk Tank Pink» в январе. Сингл «The Side of the Sun» доступен для прослушивания на стриминговых площадках, информирует The Line Of Best Fit.

Музыка
Музыка
(сс) Eric Nopanen

Группа также поделилась клипом на новый сингл, сказав о нем следующее: «Вся песня была написана за один день. Это также наша первая запись, которую мы когда-либо делали, поэтому мы не хотели, чтобы она звучала перегруженной. Это настоящий бэнгер, который мы бы посоветовали слушать с пинаколадой в левой руке».

В минувшем июле Shame выпустили мини-альбом ремиксов на треки из последнего на данный момент лонгплея.