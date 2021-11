Лондон, , 23:04 — REGNUM Британская пост-панк группа Shame вернулись с первым новым материалом с момента выхода их второго студийного альбома «Drunk Tank Pink» в январе. Сингл «The Side of the Sun» доступен для прослушивания на стриминговых площадках, информирует The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Группа также поделилась клипом на новый сингл, сказав о нем следующее: «Вся песня была написана за один день. Это также наша первая запись, которую мы когда-либо делали, поэтому мы не хотели, чтобы она звучала перегруженной. Это настоящий бэнгер, который мы бы посоветовали слушать с пинаколадой в левой руке».

В минувшем июле Shame выпустили мини-альбом ремиксов на треки из последнего на данный момент лонгплея.