Рим, , 22:49 — REGNUM Выходец из Алжира, устроивший теракт в Канне (нападение на полицейского с ножом), имел вид на жительство, выданный в Италии, передают итальянские СМИ в понедельник, 8 ноября.

Нож PublicDomainPictures

Руководители оппозиционных партий Италии уже пообещали, что потребуют от МВД разобраться в ситуации, а также в целом обратят их внимание на необходимость более строгих проверок при выдаче документов мигрантам.

Италии, как и всему Евросоюзу, нельзя забывать об опасности исламистского экстремизма, заявила лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.