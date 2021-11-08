Приштина, , 23:24 — REGNUM Ситуация в Косово и Метохии в настоящее время стабильная. Об этом заявил 8 ноября командующий KFOR (международные силы под командованием НАТО — ИА REGNUM), венгерский генерал Ференц Каяри в интервью приштинскому агентству KosovaPress.

KFOR. Косово Georgia National Guard

По словам Каяри, НАТО пока не планирует менять формат или уменьшать миссию KFOR в Косово, в чем составе в настоящее время несет службу более 3700 солдат из 20 стран-членов НАТО и восемь стран-партнеров альянса.

Генерал также отметил, что у миссии «долгое и великолепное сотрудничество с «Силами безопасности Косово» на всех уровнях ответственности».

Напомним, что в середине октября на севере Косово и Метохии произошло очередное обострение после того, как албанские боевики ворвались в города Северная Митровица и Звечан под предлогом борьбы против экономической преступности и разгромили несколько магазинов и аптек. Один серб получил серьезные ранения в столкновениях сербских демонстрантов с албанскими боевиками.