Токио, 8 ноября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Список предложений в рамках плана по внедрению обещанного новым премьер-министром Японии Фумио Кисидой «нового капитализма» представило японское правительство, сообщает 8 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Составленный из членов правящей Либерально-демократической партии кабинет министров выступил за внедрение более жесткого регулирования экономики для реализации своих предвыборных обещаний.

Вместо рыночной системы регуляции спроса и предложения правительство выступает за построение экономики, ориентированной на сотрудничество частного сектора с государством.

Для осуществления обещанного Кисидой более справедливого распределения богатств предлагается вводить льготы для компаний, стремящихся повышать зарплату для старых работников. Предполагается, что это обеспечит большую социальную устойчивость.

Кроме того, правительство должно постоянно оказывать финансовую и иную поддержку молодым исследователям. Предположительно это позволит построить экономику, в гораздо большей степени ориентированную на науку и новые технологии.

Также упоминается необходимость усилить использование возобновляемых источников энергии, чтобы достичь к 2050 году заявленной углеродной нейтральности.

Часть заявленных целей правительство Кисиды намерено реализовать в рамках пакета экономических мер по стимуляции экономики страны. К весне 2022 года планируется завершить разработку полного списка мероприятий по созданию «нового капитализма» и привлечь к Японии внимание всего мира.

Напомним, Фумио Кисида во время своей предвыборной кампании заявил о намерении построить «новый капитализм» взамен действовавшей с 2012 года в Японии неолиберальной экономической политики бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, получившей название «абэномика».