Москва, , 21:54 — REGNUM 8 ноября издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что 24-летний бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кауфриз избежал серьезного повреждения в матче московского дерби с «Локомотивом» (1:1). Также сообщается, что бельгиец сможет сыграть в матче пятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с «Краснодаром», который состоится 20 ноября после паузы на матчи международных сборных.

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В текущем сезоне Кауфриз принял участие в девяти матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых получил одну желтую и две красные карточки.

Кауфриз перешел в «Спартак» 29 августа 2021 года из бельгийского «Сент-Труйдена» за 2,5 миллиона евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt на данный момент оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.