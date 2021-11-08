Кампала, 8 ноября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Более 30% из 15 млн детей, посещавших школы в Уганде до начала пандемии коронавируса, к учёбе не вернутся, сообщает 8 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на Национальное управление планирования (NPA) Уганды.

Госпиталь в Уганде

По данным NPA, опубликованным в отчёте «К безопасному возобновлению сектора образования во время COVID-19», факторами, ведущими к такому явлению, могут стать бедность, подростковая беременность, ранние браки, детский труд, а также нехватка учителей.

В докладе подчеркивается, что кризис, вызванный эпидемией COVID-19, ударил по многим семьям, в которых дети вынуждены покинуть школу и пойти работать. Девочки, с высокой вероятностью, могут вступить в ранний брак.

«По нашим оценкам, на 19−20% увеличилось число молодых девушек, которые становятся кормильцами семей, в частности, из-за сексуальной эксплуатации, детского труда и ранних браков… Уже сейчас многие девочки беременны, в то время как многие мальчики занимаются экономической деятельностью, которая увеличила альтернативные издержки возвращения в школу», — сообщается в документе.

В докладе NPA отмечено, что около 65% родителей скорее всего не смогут платить за обучение своих детей, так как ограничительные меры из-за COVID-19 привели к черте бедности до 24% населения. При этом вероятно, что 40,6% ранее стабильных домохозяйств станут бедными.

Помимо того, что родители не в состоянии платить за учебу, ряд финансовых доноров отказались от оказания поддержки учителям, сославшись на экономические трудности. Многие учителя, которым пришлось найти альтернативные варианты заработка, могут не вернуться в школы, поскольку не смогут или не захотят бросить другую работу.

Прогнозируется, что без значительных мер поддержки около 3507 бедных частных начальных школ Уганды могут больше не открыться.