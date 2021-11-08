Сыктывкар, 8 ноября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. В Усть-Куломском районе Коми зафиксировали вспышку COVID-19 после погребения одного из скончавшихся от инфекции. В списке заболевших — более 25 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Вспышку заболевания усть-куломцы связали с тем, что в ходе церемонии прощания был открыт гроб. Однако в минздраве республики считают, что причиной массового заболевания стало нарушение социальной дистанции и игнорирование элементарных санитарных правил участниками траурной процессии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми сообщил о 19 скончавшихся от ковида за сутки.