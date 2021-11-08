Москва, 8 ноября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. В реестр иностранных СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента, включены пять физических лиц (89—93-е места в списке), сообщили 8 ноября в Минюсте РФ.

RadioKirk Иностранный агент

Также, во исполнение требований действующего законодательства, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих в России функции иноагента, включено Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).