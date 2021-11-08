Москва, 8 ноября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Указ об утверждении Основ госполитики в сфере стратегического планирования в России подписал 8 ноября президент страны Владимир Путин. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

В документе сказано, что госполитика в сфере стратегического планирования — это совокупность скоординированных мер по определению «долгосрочных целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, стратегических национальных приоритетов, путей и основных инструментов их достижения».

Эти меры осуществляются в интересах России и направлены на «прогнозирование рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности, на совершенствование системы стратегического планирования».