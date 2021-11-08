Москва, , 19:37 — REGNUM Руководитель МХАТ Владимир Кехман дал комментарий относительно заявлений телеведущей и певицы Ольги Бузовой о денежном долге театра перед ней. Об этом 8 ноября пишет издание StarHit.

Ольга Бузова Скриншот видео в YouTube

Как отмечает СМИ, Кехман был удивлён заявлению Бузовой. «Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит. МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки», — считает он, отметив, что с артисткой были заключены два договора на будущие спектакли, которые отменили.

Ранее Ольга Бузова заявила, что руководство МХАТа не выплатило ей зарплату размером почти полмиллиона рублей. Артистка сообщила, что готова идти в суд, в случае отказа Кехмана возместить ей эту сумму.

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