Москва и Минск решили вопрос перевозки ядерных материалов
Минск, 8 ноября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Межправительственное соглашение о перевозке ядерных материалов подписано Россией и Белоруссией, сообщили 8 ноября в пресс-службе белорусского минэнерго.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко
Подписи под соглашением поставил гендиректор Росатома Алексей Лихачёв и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Соглашение подписано «в рамках реализации союзной программы в области атомной энергетики, утвержденной главами государств 4 ноября» 2021 года.
«Соглашение определяет порядок перевозки ядерных материалов между странами», — говорится в сообщении.