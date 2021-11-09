Москва, , 07:10 — REGNUM Реконструированные причалы Северного речного вокзала в Москве приняли в 2021 году около 700 тысяч пассажиров. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Северный речной вокзал Москвы Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, с 24 апреля у причалов было отмечено более 11 тыс. подходов круизных и прогулочных судов. «Традиционно основной трафик приходился на прогулочные маршруты, например, в выходные дни с причалов каждый час отправляется по шесть теплоходов», — подчеркнул Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что реконструкция Северного речного вокзала завершилась еще в 2020 году. В ходе работ был проведен капремонт всех 17 причалов, 11 из которых предназначены для швартовки круизного флота. Специалисты Комплекса городского хозяйства углубили и укрепили дно, провели капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов.

«Также была создана современная система электро‑ и водоснабжения судов, благодаря новейшему оборудованию, одновременно могут получать электроэнергию 24 судна. Установлены 13 заправочных точек для пополнения запасов питьевой воды», — добавил заммэра.

Отметим, что после обновления Северного речного вокзала набережная стала одним из любимых мест для прогулок горожан. В обновлённой зоне отдыха развлечения могут найти и взрослые, и дети.